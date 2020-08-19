Karantinadan kaçıp dükkana gelen çiğ köfteci yakalandı

Kırklareli’de karantinada olması beklenen bir çiğ köfteci dükkanda yakalandı. Daha sonra açıklamada bulunan çöğ köfteci, "Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Dükkanı kapatıp eve gidiyordum. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım satış yapmadım" dedi.

Kırklareli’de gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre daha önce Koronavirüs tanısı konulduğu iddia edilen çöğ köfteci M.A. isimli şahsın karantinada olması gerekirken çöğ köfte dükkanında olduğu öğrenildi. çöğ köfte dükkanında giden polis ekipleri, şahsın dükkanda olduğunu tespit ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Dükkana gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri karantinadan çıkıp dükkanına giden çöğ köfteciyi ambulansa bindirerek evine götürdü. Şahsın dükkandan alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, çöğ köfteci şahsa karantina kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.

"İnsanlık namına gittim"

Bir televizyon programına telefonla bağlantı kuran M.A., ilaçlarını alıp dükkanını kapatırken şikayet edildiğini ifade ederek, "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim. İnsanlık namına gittim. Yoksa kimse gel sana test yapayım demedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, satış yapmadım. Dükkanımı kapatıp eve gidiyordum. Arkamdan şikayet etmişler. Herhangi bir limon bile tezgahımda yok. Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Daha 6 aylık ve 2 yaşında 2 bebeğim var hanım nasıl gitsin. Gidecek kimse yok kendim dükkanı kapatmaya gittim" dedi.