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Karantina sonrası kapılarını açan Barcelona operası ilk konserini bitkilere verdi

23 Haziran 2020 11:45

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde İspanya'da üç aylık karantinanın sonunda Barcelona'daki Gran Teatre del Liceu'da sıra dışı bir kitleye konser verildi.

Ünlü opera binasındaki kırmızı kadife koltuklarda bu sefer insanlar yerine 2 bin 292 bitki yerini aldı. Konser, İspanya'daki olağanüstü durumun kaldırılmasından bir gün sonra yani 22 Haziran'da (dün) yapıldı. 

Performans, opera binasının bu hafta açıkladığı ve müzik ve görsel sanatlar arasındaki diyaloğu derinleştirmeyi amaçlayan 2020/21 sezonuna bir başlangıcı niteliğinde aynı zamanda. 

Liceu'nun sanat yönetmeni Víctor García de Gomar'a göre konser, insanların mevcut durumunu ve karantinada izleyici olma olanağından yoksun bir kitle haline geldiğimizi düşünmemize yardımcı olmayı amaçlıyor.

Konserin arkasındaki kavramsal sanatçı Eugenio Ampudia ise Covid-19 salgınının insanları ortak alanlardan geri çekilmeye zorladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"İnsanlığın önemli bir bölümü kendini kapattığı ve hareketi bırakmak zorunda kaldığı bir zamanda, doğa, terk ettiğimiz alanları işgal etmek için ileriye doğru süzüldü ve bunu biyolojik döngüsüne göre kendi ritminde yaptı. Empatimizi genişletebilir miyiz? Sanat ve müzik kullanarak ve doğayı harika bir konser salonuna davet ederek başlayalım."

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