'Karanlığın Elli Tonu' vizyona girdi; işte fragmanı

Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Bella Heathcote, Tyler Hoechlin, Kim Basinger ve Jennifer Ehle'nin oynadığı filmin yönetmen koltuğunda James Foley var. E. L. James'in çok satan roman serisinin sinemaya uyarlanan ikinci filmi "Karanlığın Elli Tonu", Christian ve Ana'nın tutku ve tehlike arasında gidip gelen ilişkisini anlatıyor. İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olmak ister. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlar ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.