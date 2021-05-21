Karamollaoğlu'nun sözleri altyazıya "Hamas terör örgütü" olarak yansıtıldı; "Aman aman, bu hata kabul edilebilir bir şey değil"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'nun HaberTürk canlı yayınında Hamas'ı değerlendirirken "Efendim, 'Hamas terör örgütü.' diyorlar. Kim hangi hikayeyi söylerse söylesin" sözleri KJ'ye "Karamollaoğlu: Hamas bir terör örgütü" olarak yansıtıldı. Bir süre sonra moderatörün kendilerinden kaynaklı bir hata olduğunu açıklamasıyla durumu öğrenen Karamollaoğlu, "Aman aman. bu hata kabul edilebilir bir şey değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde 'Nedir Ne Değildir' programının konuğu oldu. Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, İsrail-Filistin olayları da masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin görüşlerini aktarırken Karamollaoğlu, "Efendim, 'Hamas terör örgütü.' diyorlar. Kim hangi hikayeyi söylerse söylesin. Hamas dediğimiz kurum veya partiye devlet olma hakkı vermemişsiniz ki buna meşruiyet atfedesiniz. Kendi topraklarını muhafaza edebilmek için bir oluşum meydana getirmiş. Buna Hamas demiş isim olarak seçimlere girmiş ama Gazze ve Batı Şeria birbirinden kopuk olduğu için Gazze'ye giriş çıkışlarda tahdid edildiği için Hamas o tarafta kalmış. Yani şartlar onlara meşru birhak vermiyor" ifadelerini kullandı.

Moderatör yanlışı düzeltti

Karamollaoğlu'nun kullandığı cümlelerden bir bölümü, KJ'ye "Karamollaoğlu: Hamas bir terör örgütü" şeklinde yansıtıldı. Programın ilerleyen dakikalarında izleyiciler tarafından uyarılan Sunucu Ersoy yapılan yanlışı düzelterek "Tamamen bizden kaynaklı bir durum" dedi.

"Aman aman"

KJ'yi fark etmeyen Karamollaoğlu, durumu bu açıklama sonrasında öğrendi. Bu düzeltmenin ardından Karamollaoğlu, "Aman aman. Ben dedim ki Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. bu hata kabul edilebilir bir şey değil" diyerek tepkisini dile getirdi.