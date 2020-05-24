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Karamollaoğlu'nun bayram mesajının gündeminde 'Koronavirüs' var

24 Mayıs 2020 12:39

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ramazan bayramını kutladı.

Karamollaoğlu tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerini bayram mesajının gündemine aldı. 

Karamolllaoğlu videoda şu ifadeleri kullandı; 

"Unutulmayacak bir Ramazan ayını geride bıraktık. Bu Ramazan'da toplum sağlığı düşünülüp, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yapılan fedakârlıklar vardı. Yaşadığımız sağlık krizi aramıza mesafeler koysa da beraberliğimiz engelleyemedi. Bununla birlikte birbirimizin kıymetini daha iyi anlama imkânı sundu. Hoşgörü, sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa hep birlikte yaşayıp bayrama ulaştık. Tüm islam âleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" 

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