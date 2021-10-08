Karamollaoğlu, İngiltere'de Vehbi Koç ile nasıl tanıştığını anlattı

Özel hayatından siyasi hayatına, erken seçimin olmak durumunda olduğuna kadar pek çok konuyu detaylandıran Karamollaoğlu, erken seçimin olması durumunda Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Metan’ın Türkiye’deki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz sorusu üzere Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak, bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki?

Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor. Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda.

Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde %34 %35’ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı mecliste %10 barajından dolayı.

İki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra yalnız bir ara herkese açıldı, gelin Türkiye’yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı.

Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor.“