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Karaköy Tünel'in ilk kadın vatmanı: Kendimi güçlü hissediyorum, en güzel yerde, en güzel işi yapıyorum

Kadın şoförleri görünce "Bende yapmalıyım" dedim

29 Aralık 2021 08:45

İstanbul'a 146 yıldır hizmet veren, dünyanın ikinci metrosu Karaköy Tünel'de bir ilk yaşandı. İstanbul'un simgelerinden Tünel metrosunun sürücü kabinine ilk defa bir kadın geçti. İBB'nin kadın şoför alımına 'bende yapmalıyım' diyerek başvurduğunu söyleyen Tünel'in ilk kadın vatmanı Aysun Tecir, "Zevkli ve güçlü hissediyorum kendimi. Yapılabilecek en güzel yerde, en güzel işi yapıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karaköy Tünel metrosunun ilk kadın vatmanını tanıttı. Vatman Aysun Tecir, üç aylık eğitimin ardından görevine başladı. 

"Biz de yapabiliriz' diye tepki alıyoruz"

Tünel metrosunun ilk kadın vatmanı Aysun Tecir, işini severek yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Zevkli ve güçlü hissediyorum kendimi. Yapılabilecek en güzel yerde, en güzel işi yaptığımı düşünüyorum. Küçük araçlarla başladım. Daha sonra değişik değişik araç kullanma hevesi geldi. Daha önce 4 sene servis şoförlüğü yaptım. Şimdi bayanları gördükçe "bende yapmalıyım" dedim. İBB'nin bayan şoför alımını görünce başvuru yaptım.

İstanbul'un gözbebeği, İBB'nin gözbebeği olan bir yerde ilk bayan sürücü olmak çok güzel bir duygu. Böyle şaşırıyorlardı. Şuan 'biz de yapabiliriz' diye tepki alıyoruz. Bu da güzel bir iş yaptığımızda başarılı olduğumuzu gösterir."

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