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Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız ve İngiliz uçağına Rus savaş uçağından müdahale

Uçuş yapılan bölge tarafsız sularda yer alıyor

21 Ağustos 2020 09:40

Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Fransa ve İngiltere'ye ait uçaklar, Rus Su-30 tipi savaş uçağı ile uzaklaştırıldı.

NATO ve ABD uçaklarının sürekli keşif uçuşu yaptığı Karadeniz üzerinde bu kez Fransa ve İngiltere Savunma Bakanlığına ait savaş uçakları keşif uçuşu gerçekleştirdi. Karadeniz’in tarafsız sularında İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait Raytheon Sentinel tipi keşif uçağı, ardından da Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Breguet Atlantique P1150 tipi keşif uçağı hareket halindeyken Rus radarları sinyal verdi. Bunun üzerine Rus sınırlarına da yaklaşan uçaklara müdahale amacıyla Rusya Savunma Bakanlığına ait Su-30 tipi savaş uçağı Güney Askeri Bölgesi’ndeki havaalanından kalkış yaptı. Uçak havalandıktan sonra İngiliz ve Fransız keşif uçaklarına yönelerek ülke sınırlarına yaklaşmasına engel oldu. Kısa aralıklara uçuş yapan İngiliz ve Fransız savaş uçakları, Rus savaş uçağını görünce uçuş yaptıkları alandan uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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