Karadeniz’in ilk gıda bankası açılıyor

Samsun Atakum Belediyesi, Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasını 29 Ekim’de açıyor.

Pandemi döneminde hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Atakum Belediyesi, AtaMarket Gıda Bankası ile hem gıda israfını önlemeyi hem de yoksullukla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Üretim fazlası olan, tüketiminde bir sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri AtaMarket’in raflarında yer alacak