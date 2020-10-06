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Karadeniz’in ilk gıda bankası açılıyor

Belediye, hem gıda israfını önlemeyi hem de yoksullukla mücadele etmeyi amaçlıyor

06 Ekim 2020 09:10

Samsun Atakum Belediyesi, Karadeniz’in ilk ve tek gıda bankasını 29 Ekim’de açıyor.

Pandemi döneminde hayırseverlerin bağışladığı gıda kolileri ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Atakum Belediyesi,  AtaMarket Gıda Bankası ile hem gıda israfını önlemeyi hem de yoksullukla mücadele etmeyi amaçlıyor. 

Üretim fazlası olan, tüketiminde bir sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen,  perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri AtaMarket’in raflarında yer alacak

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