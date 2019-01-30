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Karadeniz'de hamsi sürüleri geri dönüyor

30 Ocak 2019 19:01

Karadeniz'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. 

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yönelmişti. Ancak, Karadeniz?de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop?ta balıkçıların ağlarına hamsi sürüleri takılmaya başladı. Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanan kentte, 30 lira olan hamsinin kilo fiyatıda 20 liraya geriledi. 

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, ?Eylül ayı ile birlikte palamut bolluğu yaşanmıştı. Sonra hamsi avladık ama bu kısa sürdü. Son günlerde hamsi yeniden geri dönmeye başladı. Kayıklarımız denize açılıyor. Hamsi sürülerini kovalayacağız dedi.

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