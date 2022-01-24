Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar nedeniyle yolda kalan bir grup sürücü yolun ortasında müzik açıp, Ankara oyun havası oynadı.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text"><strong>Kaynak: İHA</strong></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>