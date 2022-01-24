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Kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, yolun ortasında müzik açarak oynadı

Yolda kalan bir grup sürücü yolun ortasında müzik açıp, Ankara oyun havası oynadı

24 Ocak 2022 21:17

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda trafikte kalan vatandaşlar müzik açarak oynadı.
 
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar nedeniyle yolda kalan bir grup sürücü yolun ortasında müzik açıp, Ankara oyun havası oynadı.
 
Kaynak: İHA
kartrafikoyun

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