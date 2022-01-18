Kar küreme personeli ile çocuklar arasında geçen diyalog içleri ısıttı

Kastamonu’da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesi'ne ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi. Bunun üzerine sevinç yaşayan çocukların mutlulukları kameraya böyle yansıdı.

Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Kar küreme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi kar küreme personeli ile çocuklar arasında geçen diyalog ise içleri ısıttı.

Çocuklar büyük sevinç yaşadı

Çocukların kaydıkları ve oyun oynadıkları alanla ilgili şikayet üzerine belediyeye ait kar kürüme aracı bölgeye sevk edildi. Kızakla kaydıkları yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörünü durduran çocuklar, yolun temizlenmemesini istedi. Bunun üzerine kepçe operatörü, çocukların bu talebine duyarsız kalmayarak, oyun oynadıkları alanı temizlemeden bölgeden ayrıldı. Kaymaya devam eden çocuklar büyük sevinç yaşadı.