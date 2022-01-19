Kar küreme çalışmalarını inceleyen Gaziantep Belediyesi Başkanı Fatma Şahin: Sıkıntı ne?

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi, vatandaşlar evlerine gidemedi. Kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in görevliye "Sıkıntı ne?" diye sorması sosyal medyada gündem oldu.

Kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Fatma Şahin, belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını yerinde incelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin paylaşımına "An itibariyle karla mücadele eden ekiplerimizin çalışmalarını takip ediyor, yerinde inceliyorum" notunu düştü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi tamamen araç trafiğine kapanırken evlerine ulaşamayan vatandaşlar, karla mücadele çalışmasını yeterli olmadığını savunarak Fatma Şahin’e tepki gösterdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının Fatma Şahin'e tepki göstermesi nedeniyle Şahin, Twitter'da TT oldu.