T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kar küreme çalışmalarını inceleyen Gaziantep Belediyesi Başkanı Fatma Şahin: Sıkıntı ne?

Vatandaşların gösterdiği tepki sonrası Fatma Şahin, Twitter'da gündem oldu 

19 Ocak 2022 10:40

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve fırtına ulaşımı durma noktasına getirdi, vatandaşlar evlerine gidemedi. Kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in görevliye "Sıkıntı ne?" diye sorması sosyal medyada gündem oldu.

Kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı. Fatma Şahin, belediye ekiplerinin kar küreme çalışmalarını yerinde incelediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin paylaşımına "An itibariyle karla mücadele eden ekiplerimizin çalışmalarını takip ediyor, yerinde inceliyorum" notunu düştü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi tamamen araç trafiğine kapanırken evlerine ulaşamayan vatandaşlar, karla mücadele çalışmasını yeterli olmadığını savunarak Fatma Şahin’e tepki gösterdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının Fatma Şahin'e tepki göstermesi nedeniyle Şahin, Twitter'da TT oldu. 

Fatma ŞahinGaziantepkar küreme çalışmalarısıkıntı ne?;

Diğer Videolar

Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

Futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü

Terkos Gölü'nde kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi

Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine koydu, silah çekti

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı: 12 bin lirasından oldu

Boğaziçili akademisyenler kar altında nöbete devam etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24