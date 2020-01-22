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Kaptan Tsubasa geri dönüyor! İşte ilk fragman

Yeni Captain Tsubasa oyunu resmiyet kazandı. Yapımcı firma oyundan ilk fragmanı yayınladı.

22 Ocak 2020 11:15

Yeni Captain Tsubasa oyunu resmiyet kazandı. Yapımcı firma oyundan ilk fragmanı yayınladı.

Tsubasa hayranları yıllar sonra sevdikleri karakterlerle buluşuyor. 

Video oyunu şirketi Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu.  

Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi. 

Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil. 

İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak. 

Tsubasa'nın çizgi dizisi:

Kaptan Tsubasa, 1981'de Yoichi Takahashi tarafından yaratılmış bir manga serisidir.

Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak da uyarlanmıştır.

Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Oozora'nın yaşadıklarını anlatmaktadır.

Türkiye'de "Küçük Golcü" olarak da yayınlanmıştır.

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