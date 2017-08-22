Kapıları tel tokayla açıp hırsızlık yaptılar

Adana'da saç tokasıyla evlerin kapılarını açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı Kadınların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdikleri ortaya çıktı. Cono aşiretine mensup Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık için geldikleri iddia edilen C.T., D.Y. ve C.Y., merkez Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki lüks sitesinin dördüncü katına çıktı. Şüphelilerden C.T., saçından çıkardığı tel tokayla kapıyı açtı. Bu sırada C.T., kapıda gözcülük yaparken, diğer iki kadın da evdeki bin lira parayı aldı. Kadınlar daha sonra hızla apartmandan ayrıldı.