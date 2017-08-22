T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kapıları tel tokayla açıp hırsızlık yaptılar

22 Ağustos 2017 18:10

Adana'da saç tokasıyla evlerin kapılarını açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı Kadınların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdikleri ortaya çıktı. Cono aşiretine mensup Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık için geldikleri iddia edilen C.T., D.Y. ve C.Y., merkez Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki lüks sitesinin dördüncü katına çıktı. Şüphelilerden C.T., saçından çıkardığı tel tokayla kapıyı açtı. Bu sırada C.T., kapıda gözcülük yaparken, diğer iki kadın da evdeki bin lira parayı aldı. Kadınlar daha sonra hızla apartmandan ayrıldı.

ETİKETLER

kapıları tel tokahırsızlık yaparken yakalandı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24