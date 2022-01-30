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"Kapat o evin önünü, onlar CHP’li” diyen kişi hakkında Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık: Suç duyurusunda bulunacağız

"Bu işin peşini asla bırakmayacağız"

30 Ocak 2022 14:09

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları "Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yolları açtırdığını" iddia eden şahsın "Kapat o evin önünü. Onlar CHP’li”  sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, video ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kendisini “Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’na bağlı Türkiye’nin Sesi Gazetesi’nden” sözleri ile tanıtan bir kişinin karla mücadele aracının operatörüne "Karları şu evin önüne at, kapat yollarını, onlar CHP’li” sözleri talimat verdiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Şahıs, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yolları açtırdığını iddia etti.

"Bu işin peşini asla bırakmayacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ereğli Belediyesi Başkanı Halil Posbıyık, olayın soruşturulduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.  Posbıyık, “Eğer bugün bunun üzerine gitmezsek ileride daha büyük provokasyonlar yapılacak demektir. Onun için bu işin peşini asla bırakmayacağız” dedi.

 

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