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Kapalıçarşı’da kaçak saat operasyonu: 3 milyon TL değerinde saat ele geçirildi

22 Ocak 2021 10:41

İstanbul Kapalıçarşı’da yurda kaçak yollarla getirilmiş piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan bin 539 imitasyon saat ve 67 gözlük ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapalıçarşı’daki üç işyerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ülkeye kaçak yollardan getirilen ünlü markaların imitasyonları olan 3 Milyon TL değerinde bin 539 kol saati ve 67 adet gözlük ele geçirildi. Aynı ay içerisinde yapılan 3 operasyonda da 20 bine yakın yurda kaçak yollarla sokulmuş imitasyon gözlük ve saat yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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