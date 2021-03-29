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Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık artırmada satışa sunulacak

29 Mart 2021 16:23

İngiltere’deki Sothebys’s müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi 31 Mart Çarşamba günü, 80 bin Sterlin ile 120 bin Sterlin arasında Londra’da satışa sunulacak.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sothebys’s müzayede evinde bulunan ve İtalyan ressam tarafından resmedilen Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da satışa sunulacak. 31 Mart Çarşamba günü satışa çıkarılacak tablonun 80 bin Sterlin ile 120 bin Sterlin arasında bir fiyata alıcı bulacak.

İtalyan ressam tarafından resmedilen tabloda Kanuni Sultan Süleyman’ın 43 yaşında olduğu belirtilirken, Sothebys müzayede evi Orta Doğu Uzmanı Benedict Carter, 1530 yılında Osmanlı ve Venedik sanatçıları arasında gerçekleştirilen sanatsal çalışmaların önemli bir boyuta ulaştığını vurguladı. Carter, “Şu an yanında durduğum resim, Muhteşem Süleyman’ın 16. yüzyıla ait resmedilmiş bir tablosu. Aynı zamanda Floransa ve Viyana’da da iki farklı galeride Kanuni portresinin benzerleri bulunuyor. Eser, bakır üstüne resmedilmiş ki bu Kuzey Avrupa bölgesinde uygulanan bir teknik olma özelliğini taşıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın güçlü olduğu dönemlerde resmedilmiş bir eser. Görmüş olduğunuz bu resim de Kanuni 43 yaşında bulunuyor. Aynı zamanda çok önemli bir gruba ait olan Osmanlı Padişahların Portreleri son 20 yıl içerisinde piyasada yer almaya başladı. Bu tablo, Sotheby’s müzayede merkezinde satılan 3’ncü Kanuni tablosu olacak” ifadelerini kullandı.

Müzayede evinde, Kanuni Sultan Süleyman’ın tablosunun yanı sıra Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor.

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