Kanıtları yok etmek için yemeye çalıştı; polis, yutkunmakta zorlanan başkan yardımcısının sırtına vurdu

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk ofisine polis baskını düzenlendi. Bölge ofisi başkan yardımcısı kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalışırken polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Kanıtları yok etmek için yiyen başkan yardımcısı Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

İrkutsk kentinde 28 Şubat’ta meydana gelen olayda Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev’in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurduğu görüldü.



Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.