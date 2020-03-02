T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kanıtları yok etmek için yemeye çalıştı; polis, yutkunmakta zorlanan başkan yardımcısının sırtına vurdu

02 Mart 2020 15:17

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi'nin Irkutsk ofisine polis baskını düzenlendi. Bölge ofisi başkan yardımcısı kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalışırken polisin ise sırtına vurduğu görüldü.

Kanıtları yok etmek için yiyen başkan yardımcısı Rus polisi tarafından gözaltına alındı. 

İrkutsk kentinde 28 Şubat’ta meydana gelen olayda Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Federal Servisi’nin Irkutsk bölgesi ofisine rüşvet operasyonu kapsamında polis baskını düzenlendi.

Polisin arama yaptığı sırada Irkutsk Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı Vladimir Zhuravlev’in, üzerinde çeşitli finansal kayıtların olduğu belirtilen kağıt parçalarını yutmaya çalıştığı; polisin ise yutkunmakta zorlanan Zhuravlev’in sırtına vurduğu görüldü.

Yerel medya, Zhuravlev’in çeşitli sertifikaları yerel bir girişimciye verdiğini ve buna karşılık 160 bin ruble (yaklaşık 15 bin Türk Lirası) aldığını duyurdu. Zhuravlev polis tarafından gözaltına alındı.

ETİKETLER

habervideorusyayemekkağıtçalıştırüşvetoperasyon

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs'ü 22 günde yenen kadın, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronavirüs'ü yendi

Antalya'da 1 kilometrelik 'Koronavirüs' kuyruğu

Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı...

İrem Derici'den, karantina paylaşımı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım...

Hande Fırat: Cumartesi günü İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24