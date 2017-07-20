Kanala düştü, kayboldu!

Konya'nın Çumra ilçesinde dengesini kaybedip kanala düşen 22 yaşındaki Sezgin Sağlam kayboldu. Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Balçıkhisar Mahallesi Çarşamba kanalına meydana geldi. İddiaya göre, Sezgin Sağlam dengesini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Sağlam'ın düştüğünü gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipler gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan dalgıçlar hava kararıncaya kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ancak havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Sezgin Sağlam'ı arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı belirtildi.