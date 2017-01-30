T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kanada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısından olay yeri görüntüleri

30 Ocak 2017 14:58

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, Quebec İslami Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olayla ilgili, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kentte yayınlanan yerel bir gazete olan Le Soleil'de saldırganlardan birinin 27 yaşında olduğu ve Quebecli ismi taşıdığını iddia etti. Aynı gazete, saldırganlardan birinin de Kalaşnikof taşıdığını öne sürdü. Saldırının akşam namazı sırasında meydana geldiği açıklandı. Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide olduğunu ancak kaç kişinin yaralandığını bilmediğini söyledi. Radyo Kanada'ya konuşan görgü tanıkları, iki kişinin camide bulunan onlarca insanın üzerine ateş açtığını açıkladı.

ETİKETLER

kanadaQuebec İslami Kültür Merkezisaldırıvideoolayölüyaralıbaşbakan

Diğer Videolar

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

Oteli kaynar su bastı; 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; Ceren'in ailesi 'Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek' dedi

"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24