Kanada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısından olay yeri görüntüleri

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, Quebec İslami Kültür Merkezi'nde gerçekleşen olayla ilgili, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kentte yayınlanan yerel bir gazete olan Le Soleil'de saldırganlardan birinin 27 yaşında olduğu ve Quebecli ismi taşıdığını iddia etti. Aynı gazete, saldırganlardan birinin de Kalaşnikof taşıdığını öne sürdü. Saldırının akşam namazı sırasında meydana geldiği açıklandı. Dini merkezin yetkilisi olan Mohamed Yangui, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırı sırasında camide olduğunu ancak kaç kişinin yaralandığını bilmediğini söyledi. Radyo Kanada'ya konuşan görgü tanıkları, iki kişinin camide bulunan onlarca insanın üzerine ateş açtığını açıkladı.