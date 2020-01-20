Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

Kanada’nın doğusunda kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaşınca bazı vatandaşlar karla kapanan yollarda kayak yaparak eğlenmeyi tercih etti. O anlar kameraya yansıdı.

Kanada'nın doğusunda yer alan Newfoundland ve Labrador eyaletinde hafta sonu rekor seviyede kar yağdı.

Rekor kıran kar yağışı sonrası St John’s şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge sakinlerinin bir kısmı hafta sonunu kar yağışı nedeniyle evlerinde geçirirken, bazı Kanadalılar karla kapanan yollarda kayak yaparak eğlenmeyi tercih etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı ve il yetkililerinin fırtınayı takip ettiğini belirtti.

Kent yetkilileri de vatandaşları en az 72 saatlik yeterli malzeme ile acil durum kitleri hazırlamaya çağırırken, halk elektrik kesintilerine karşı uyarıldı.

