Kan bağışında bulunan Fatih Portakal'dan Kızılay'a destek çağrısı

FOX Ana Haber sunucusu, gazeteci Fatih Portakal, yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde kan stoklarında düşüş yaşayan Kızılay'a kan bağışında bulundu. Portakal Kızılay'a destek çağrısı yaptı.

FOX Ana Haber'de 'Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşadığı' ile ilgili haberler verdiklerini hatırlatan Portakal, "Gönüllü olarak da kan vermek gerekiyor. İhtiyacı olan insanlar sayenizde tekrar hayata tutunabilir. Kara gün dostu Kızılayı'ı ayakta tutmak için..." dedi.

Türk Kızılay'ı da Portakal'ın kan verdiği anları Twitter hesabından yayınladı. Kızılay videoya "Ülkemizin kan stoklarındaki kovid-19 kaynaklı azalmaya karşı bağış yaparak destek çağrısında bulunan Fatih Portakal’a teşekkür ederiz" notunu düştü.