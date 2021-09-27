Kampüste, ikram köfte ekmek kuyruğu

Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere yapılan ekmek arası köfte ikramı, standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunuldu. Yüzlerce öğrenci köfte yemek için birden alana akın edince, uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yeni gelen öğrencilere yönelik ‘Kampüse hoş geldiniz’ etkinliği kapsamında öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunuldu. Üniversiteye yeni kayıt yapan yüzlerce öğrenci birden alana akın edince, ekmek arası köftelerin dağıtıldı standın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.