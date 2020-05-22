Kaliforniya açıklarında yüzlerce yunusun dalgalarla yarışı kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya açıklarında ortaya çıkan yunus sürüsü kameralara yansıdı. Kaliforniya eyaletinin Laguna Beach kenti kıyılarında görülen yaklaşık bin yunusluk sürü, mavi sularda dalıp çıkarak adeta oyun oynadı. Balık kovaladığı tahmin edilen yunuslar, görenleri kendilerine hayran bıraktı.

ABD'nin Güney Kaliforniya sahilinin dünyada en çok yunus barındıran bölgeler arasında olduğu biliniyor.

Yunuslar genellikle birbirlerini tehlikeden korumak, avlanmak veya hasta olanlara yardımcı olmak için sürü halinde yaşar.

Kaynak: Euronews