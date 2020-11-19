Kaleci Mert Günok'un Macaristan-Türkiye maçındaki hareketi, sosyal medyada gündem oldu

19 Kasım 2020 14:03
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Kaleci Mert Günok ise maçın 37. dakikasında yaptığı hareket ile maça damga vurdu. Milli kaleci yaşanan pozisyonda topla orta sahaya kadar geldi ve bir defans oyuncusu gibi müdahale yaptı.
Günok'un yaptığı bu hareket sosyal medyada taraftarlar tarafından ilgi gördü.
İşte o mesajlar;
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