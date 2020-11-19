Kaleci Mert Günok'un Macaristan-Türkiye maçındaki hareketi, sosyal medyada gündem oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Kaleci Mert Günok ise maçın 37. dakikasında yaptığı hareket ile maça damga vurdu. Milli kaleci yaşanan pozisyonda topla orta sahaya kadar geldi ve bir defans oyuncusu gibi müdahale yaptı.