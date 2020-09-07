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Kale kazısında 5 bin 200 yıllık seramikler bulundu

"İç Kale'nin 3200'lerden başlayan bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor"

07 Eylül 2020 10:33

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki İç Kale'de yürütülen kazı çalışmalarında 5 bin 200 yıllık Karaz kültürüne ait seramikler bulundu.

Ahlat'ın Harabeşehir Mahallesi'nde mağara yerleşimlerinin olduğu alanın üst kısmında yer alan kaya bloklarının üzerine kurulu İç Kale'de Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 yıldır yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılarda Karaz kültürüne ait 5 bin 200 yıllık seramikler bulundu. Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında mağara yerleşimlerinin bulunduğu alanın üst kısmında yer alan İç Kale'de 2 yıldır kazı yaptıklarını belirtti. Kazılarda bu yıl 2 ayrı açma gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Kulaz, kazı çalışmalarında milattan önce 3200 yıllarına ait Karaz kültürüne ait seramikler, Demir Çağı ve Orta Çağ'dan kalma birçok seramik kalıntılarına rastladıklarını belirtti.

"İç Kale'nin 3200'lerden başlayan bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor"

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, ortaya çıkan 5 bin 200 yıllık Karaz kültürüne ait seramiklerin Ahlat'ın milattan önce 3200'lerden günümüze kadar iskana sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Kulaz, "İç Kale kazıları sonucunda çok sayıda seramik buluntusu elde ettik. Seramik buluntular özellikle kalenin tarihlendirilmesi konusunda önemli ipuçları veriyor. Elde ettiğimiz seramik parçalarını tasnif ettik. Bu seramiklerin yüzde 7'sinin Karaz kültürü ile Tunç Çağı dönemine ait olduğunu tespit ettik. Yüzde 17 civarında ise Demir Çağı seramiği, geriye kalanların tamamının ise Orta Çağ dönemine ait seramiklerden oluşuyor. Bu da Ahlat İç Kalesi'nde milattan önce 3200'lerden başlayan bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Burada kazılarımız derinleştikçe muhtemelen bulgularımızda artacak. Daha sağlıklı bilgi verme şansına sahip olacağız. Doğu Anadolu'da ve birkaç bölgede görülen Karaz kültürünün burada da var olduğunu tespit etmek oldukça önemli. Çünkü Karaz kültürü milattan önce 3200'lerde görülüyor. Yani günümüzden 5 bin 200 yıl öncesine aittir. Burada seramik buluntular bize milattan önce 3200 yılından itibaren Osmanlı'nın bu coğrafyaya sahip olmasına kadar ki süreçte kesintisiz bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Çünkü Karaz kültüründen sonra bol miktarda da Demir Çağ malzemeleri var. Urartu'ların kendisine has seramik parçalarından da buluntular elimize geçti. Muhtemelen alt tabakalarda Urartu dönemine ait mimari dokuyu da bulmayı umut ediyoruz" dedi.

 

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