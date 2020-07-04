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Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında

04 Temmuz 2020 13:55

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına otomobilin çarpma anı bir işletmenin  güvenlik kamerasına yansıdı. 

Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi 7 Eylül Caddesi üzerinde yaşanan olayda hızını alamayan otomobil, bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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