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Kaldırımda bekleyen kadın, geri geri gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

16 Kasım 2021 19:22

Antalya’da otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen bir sürücü geri geri gelirken kaldırımda bekleyen kadına çarptı. Kadın ezilme tehlikesi geçirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesi 281 sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü otomobili ile önce ileri giderek bir kaç manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Sonra geri geri gelerek şansını deneyen sürücü kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı.

Kadına çarptığını fark eden sürücü frene basarken kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, etraftaki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Sürücünün de kadının yanına gelmesiyle birlikte vatandaşlar tepki gösterirken, kazazede kadın yere oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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