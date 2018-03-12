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Kalça protezleri patlamasın diye yayın boyunca ayakta kaldı!

12 Mart 2018 17:18

Estetik bağımlısı olduğunu açıklayan Star Delgiudice, Kim Kardashian gibi görünmek için kalça protezi taktırdı.Estetik operasyonlardan vazgeçemeyen Delgiudice, plastik cerrahisi bağımlısı olduğunu itiraf etti. Mirror'da yer alan habere göre; genç model, implantları yüzünden oturamıyor, oturduğu zaman ise çok acı çekiyor. 28 yaşındaki model Delgiudice, katıldığı bir TV programında da kalça protezlerinin patlamaması için ayakta durmak zorunda kaldı. Yedi hafta önce kalça protezi için bıçak altına yattığını söyleyen Delgiudice, "19 kilo aldım ve bu yağlar, kalçalarıma transfer edildi. İmplant da istedim ama bu kadar büyük olduğunu fark edemedim" dedi. Delgiudice, kalçalarının görünümünden ve uzun süreler ayakta durmaktan memnun olmadığını belirterek, patlamasından korktuğu implantları çıkarttırmak istediğini söyledi. Ancak implantların büyüklüğü ve kaslarının altına yerleştirilmiş olması nedeniyle Delgiudice, iyileşmek için iki yıla ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

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