Kalbi duran Covid-19 hastası çocuğu, kardeşi kurtardı

Yeni tip Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Koronavirüs semptomları gösteren 8 yaşındaki Jayden Hardowar, evinde karantina olduğu sırada kalbi durdu. 15 yaşındaki kardeşi Tyron Hardowar, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajıyla kardeşini hayatta tuttu.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Jayden Hardowar, Nisan ayının ortalarında hafif yeni tip Koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Babası tarafından iyileşme sürecinde olduğu ifade edilen Jayden'ın kalbi, semptomların ortaya çıkmasından 3 gün sonra durdu. O sırada evde olan Jayden'a ilk yardım erkek kardeşi Tyron'dan geldi. Okulda izcilik kulübünde olduğu ifade edilen Tyron, kalp masajı yaparak kardeşini kurtardı.

ABD medyasına konuşan Tyron, "Çok gergindim. Kafamda çok fazla düşünce dolaşıyordu ama sonra kendime bu düşüncelere kenara koymamı ve odaklanmamı söyledim. Onun nefes almaya başladığını gördüğümde ise bir şeyleri doğru yaptığımı anladım. Onun hayatına bir etkim olduğu için çok mutluyum" dedi. Kalbi duran Jayden'in babası Roup Hordawar ise 8 yaşındaki çocuğun evde dinlendiğini yapılan virüs testinin negatif, ancak antikor testinin pozitif çıktığını belirtti.

ABD medyasına oğlu Jayden hakkında açıklamalarda bulunan baba Roup Hardowar, Jayden'in semptomlarının Covid-19 semptomlarına benzemediğini belirterek, "Başta sadece yaşlı ve yetişkinlere bakmamız gerektiğini düşünüyorduk ama söylemeliyim ki durum artık böyle değil. Çocuklarımıza da bakmalıyız, gösterdikleri semptomları iyice takip etmeliyiz. Semptomlar sadece virüsle bağlantılı olmayabilir. Herhangi bir semptom da olsa dikkate almalısınız" ifadesini kullandı.