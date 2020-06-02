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Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar: "Kahvehaneler açıldı ama oynayamadıktan sonra neye yarar?"

02 Haziran 2020 11:47

Adana'da okey, tavla, iskambil oynanmaması kaydıyla açılan bir kahvehaneye gelen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla mobil okey oynadı.

Yeni tip Koronavirüs salgını vakalarının azalması nedeniyle başlatılan normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran itibarıyla iskambil, okey, tavla oynanmaması kaydıyla kahvehaneler hizmete açıldı. Oyun oynanmaması nedeniyle masaların çoğu boş kaldı. Adana'da vakit geçirmek için okey oynamak isteyen bir grup arkadaş, çareyi mobil oyunlarda buldu. 

Kahvehanede karton bardaklarda çay ve kahvelerini içen vatandaşlar, cep telefonlarındaki uygulamayla okey oynadı. Oyuncular birbirleriyle şakalaşırken en çok taş çalamamaktan şikâyet etti.

"Aynı tadı vermiyor"

Oyunculardan biri, cep telefonunda gerçek okey keyfini yaşayamadıklarını söyledi.

Kahvehane işletmecisi ise 3 aydır salgın nedeniyle dükkanının kapalı olduğunu ancak artık dükkânını açmasına rağmen oyun oynanmaması yüzünden müşteri gelmediğini kaydetti.

İki kişinin çalıştığı kahvehanesinde günlük dükkan açma masrafının 300 TL olduğunu kaydeden İşbulan, “Keşke oyunların da serbest olacağı gün kahvehanelerin açılması kararlaştırılsaydı. Bugün 30 tane çay sattım. İnsanlar oyun olmazsa gelmiyor. Çaylarını evlerinde de içiyorlar” dedi. DHA

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