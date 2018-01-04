Kahramanmaraş'ta 'kadınlara özel' ulaşım aracı

Bursa ve Malatya’da hayata geçirilen ‘kadınlara özel ulaşım aracı’ uygulaması Kahraman maraş’ta da başlatıldı. Ulaşım aracının son saati 19.00 olarak belirlendi. BirGün gazetesinin aktardığına göre, Bursa’da ve Malatya’da uygulanan ve kadınların tepkiyle karşıladığı ‘kadınlara özel ulaşım aracı’ uygulamasına bir şehir daha eklendi. Kahramanmaraş Belediyesi, sadece kadınların kullanacağı iki otobüs hattı belirledi, son sefer saatinin de 19.00 olduğunu duyurdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi de geçen aylarda Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ)-İnönü Üniversitesi arasında yalnızca kadınların kullanacağı iki pembe trambüsü hizmete sokmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de metroda “'kadınlara özel vagon' uygulamasını kadınların tüm tepkisine karşın hayata geçirmişti. Kadınların tepkisi üzerine açıklama yapan yetkililer, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını, ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceğini savunmuştu. Kadınlar, her iki kentte de uygulamaya büyük tepki göstermiş, cinsiyetçi ve ayrımcı olduğu ifade edilen bu uygulamalarla tacizlere ve cinsel saldırılara karşı önlem alınamayacağını söylemişlerdi.