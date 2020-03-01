Kahramanmaraş'ta Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı

İdlib’de 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik hava saldırı sonucunda 34 asker şehit olmasının ardından sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceği kararını veren Türkiye'de sığınmacılar sınır kapılarına akın ediyor. Kahramanmaraş Merkez'de ise Suriyelilere ait iş yeri ve evlere yönelik saldırılar meydana geldi.

Kıbrıs Meydan'ın da yapılan saldırı sonrası Emniyet vatandaşları, 'Provakasyona gelinmemesi' için uyardı.

Önceki gün iki askerin cenazesinin toprağa verildiği Kahramanmaraş’ta, cenazede bulunan kalabalıktan bazı gruplar Suriyelilere ait olduğu iddia edilen dükkanlara, tekbir getirip slogan atan gruplar saldırmıştı.

Suriye İdlib’de 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik hava saldırı sonucunda 34 asker şehit olmuş, Türkiye 'sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini' belirtmişti. Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki sığınmacılar, sınır kapılarına akın etmiş, bunun üzerine Yunanisan ve Bulgaristan sınırlarını kapattığını ve önlemi arttırdığını açıklamıştı.