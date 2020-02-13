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Kahramanmaraş’ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti: Yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit oldum

13 Şubat 2020 23:38

Kahramanmaraş’ta bir kişi, çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.  Köpeklerinin arabayla gelen iki kişi tarafından zehirlendiğini iddia eden Ökkeş Canik, çektiği görüntülerle jandarmaya başvurdu.

Kahramanmaraş’a 57 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesi Sadıklı Mahallesi'nde yaşayan Ökkeş Canik, çoban köpeklerinin zehirlendiğini birinin de öldüğünü söyleyerek jandarmaya müracaat etti.

Köpekleri ve hayvanları zehirleyip öldüren şahıs hakkında şikayetçi olan Canik, köpeklerin dışında yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Canik, “Ben köpeklerimi besliyordum ve arabayla gelen iki kişi köpeklerime ekmek attı. Köpeklerim ekmekleri yedi ama verdikleri zehirli ekmekmiş. Bunu yapanlar hakkında jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Biz bu dünyada yaşıyorsak bu hayvanlar da yaşasın” dedi.

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KahramanmaraşOnikişubatköpekzehirlenmeÖkkeş Canik

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