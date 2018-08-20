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Kahraman sürücü, kalp krizi geçiren yolcusunu bir ambulans misali hastaneye yetiştirdi

20 Ağustos 2018 15:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bindiği toplu taşıma aracında kalp krizi geçiren kadın yolcu, araç sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirildi. Güzergahtan çıkarak aracını bir ambulans misali kullanan sürücü İbrahim Türken'in (43) hastaneye yetiştirdiği kadın yolcunun sağlık durumu iyiye gidiyor. O anları DHA mikrofonlarına anlatan otobüs sürücüsü İbrahim Türken, Yaşlı teyze araca bindi. Binerken zorlanınca yolcular yardımcı oldular. 3 dakika sonra teyze bayıldı, kalp rahatsızlığı varmış. O sırada karar aldım ve hızla hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Acil servise götürdük. Tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı olan bir insan için duracak vakit yoktu, biz de insanlık görevimizi yerine getirdik dedi.

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