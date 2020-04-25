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Kâğıt toplayıcısına 4 bin 500 TL ceza

25 Nisan 2020 13:56

Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletiyle çöplerden kâğıt toplayan Hasan K.'ya, 4 bin 500 lira para cezası kesildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, motosikletinin arkasına taktığı römork ile çöplerden kağıt toplayan Hasan K.’yi gördü. Durdurulan Hasan K.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, kask takmayıp, gerekli evraklarını yanında taşımadığı için de bin 350 lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira para cezası kesildi. Motosiklet ve römork ise otoparka çekildi.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da Koronavirüs nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL'si Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesmişti. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, verilen cezanın kaldırılması talimatını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde bir kağıt toplayıcısının 5 bin 606 TL cezası Elazığ Valisi'nin talimatı ile kaldırılmıştı.

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