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Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Çocuğun defalarca kez koruma altına alındığı ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı

22 Ağustos 2020 15:45

 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir sokakta atık kağıt toplama çuvalının hareket ettiğini görüp içine bakanlar bir çocuğun uyuduğunu görünce Ailer Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü haber verdi.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri isminin Ahmet Ahmari olduğu öğrenildikleri Suriyeli çocuğu uyandırıp, koruma altına aldı.

İhbar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen 2 görevli, çuvalın bulunduğu sokağa geldi. Çocuğun hasta olabileceği ihtimali üzerine ateşi ölçüldü. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan çocuk görevliler tarafından uyandırılıp, çuvalın içinden çıkarıldı. Uyku sersemi ne olduğunu anlayamayan çocuk, koruma altına alınmak istendi. Ancak, paniğe kapılan çocuk görevlilerden kaçmaya çalıştı. Görevlilerin peşinden gittiği Suriye uyruklu çocuğun Ahmet Ahmari olduğu, daha önce de sokaklarda yatarken bulunup, defalarca kez koruma altına alındığı ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Ailesi Suriye'de öldüğü öğrenilen çocuk, yakalanıp yurda götürüldü.

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