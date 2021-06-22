Kaftancıoğlu, 'müzik yasağı'nı 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısını çaldığı görüntüyle eleştirdi: Yasak başladığına göre paylaşabiliriz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müzik yasağı’ açıklamasına 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısına bağlama ile eşlik ettiği bir video paylaşarak tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Yasak başladığına göre müzik paylaşabiliriz. Öyleyse müzik, öyleyse dans" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından dün gece “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" açıklamasını yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in saz çalıp söylediği 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şarkısına bağlama ile eşlik ettiği eski videoyu paylaşarak müzik kararına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Yasak başladığına göre müzik paylaşabiliriz. Öyleyse müzik, öyleyse dans. Kusura bakıyoruz, kabul etmiyoruz" dedi.