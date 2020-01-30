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Kaftancıoğlu, moto kuryelerle buluştu: Riskli meslek grubuna alınması gerekiyor

30 Ocak 2020 15:38

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, motosikletli kuryelerle görüştü. Kuryelerin çok ağır şartlarda çalıştığını belirten Kafancıoğlu, "Riskli bir meslek grubundasınız. Sadece mesleğinizi riskli meslek grubuna almak yetmiyor. O riskleri azaltmanın sorumluluklarını size yıktıkları anda siz de o mesleği yapamaz hale geliyorsunuz. Sizin riskli meslek grubunda olduğunuzun kabul edilmesi lazım" dedi. 

Motosikletli Kuryeler Derneği ile bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kuryelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kuryelerin taleplerini dile getiren Motokurder Başkanı Mustafa Özdemir, kuryelere karşı toplumda ötekileştiren bir algı olduğunu bunun yanı sıra kuryeliğin yasal olrak bir meslek statüsü bulunmadığı için sosyal haklardan yararlanamadıklarını dile getirdi. Taleplerinin devlet tarafından riskli meslek grubuna alınmak ve emeklilik hakkı başta olmak üzere devletin sağladığı sosyal imkanlardan yararlanmak olduğunu ifade eden Sönmez, "Bu çok tehlikeli bir iş diyorlar. Tamam da kanunda yok. Kanunda olmadığı için hiçbirş ey yapamıyoruz" dedi. 

Kaftancıoğlu ise devlet mevzuatında ve sigorta kanunununda kuryeliğin riskli meslek grubuna alınması gerektiğini söyledi. Kaftancıoğlu, "Talepleriniz bir lüks değil. Vatandaş trafikteyken sizi 'otoban serserisi' olarak algılıyor. Ama aynı vatandaş akşam eve geldiğinde "kurala uymasaydın da benim pizzamı getirdseydin" diyor. Bu algıyı da yıkmamız  lazım" dedi. Kaftancıoğlu, "Motosikletli kuryelerin riskli meslek grubuna alınması ve taleplerinizin gerçekleştirilmesi için elimden gelen çalışmayı yapacağım" diyerek İstanbul'da kuryelerin yaşadığı otopark sorununu da çözmek için adımlar atılacağını sözlerine ekledi. 

 

 

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