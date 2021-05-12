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Kaftancıoğlu, "Ben dün neysem bugün de oyum" diyerek Filistin ile ilgili konuşmasını paylaştı

"CHP daima halkın, mazlumun yanında olur"

12 Mayıs 2021 20:35

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili 2018'de yaptığı açıklamayı yeniden paylaştı. Kaftancıoğlu, "Ben dün neysem bugün de oyum" dedi.

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