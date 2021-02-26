Kaftancıoğlu: AKP’ye lebalep kongre yapmak serbestken; CHP İstanbul örgütünün çalışma yapması Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul örgütünün pazarda çalışma yapmasının Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalıştığını belirtti. Kaftancıoğlu "AKP’ye kapalı mekanda lebalep balık istifi kongre yapmak serbestken! CHP İstanbul örgütünün, gençlerinin pazarda çalışma yapması Başakşehir zabıtaları tarafından engellenmeye çalışılıyor... Engelleyemeyeceksiniz ve elbette gideceksiniz!" diye yazdı.