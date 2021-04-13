Kaftancıoğlu: '128 milyar dolar nerede?' görsellerimizi İstanbul'da 39 ilçe başkanlığı binamıza asıyoruz

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili ileri sürülen iddiayla ilgili olarak İstanbul Bakırköy'de yaptığı açıklamada '128 milyar dolar nerede?' afişlerini İstanbul'da il başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına asacaklarını belirtirken, ''Bu soruların cevabını alana kadar afişlerimizi kaldırmayacağız'' ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu burada yaptığı konuşmada daha önce bu konuda astıkları afişlerin kaldırıldığını hatırlattı. "Siyasetin görevi vatandaşa hizmetse, doğru soruları sormak ve cevabını aramaksa bunu nasıl suç olarak kabul ediyorsunuz?" diye soran Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim sorduğumuz soru suç değil. Soruları doğru şekilde sorduğumuz için sizin engellemeniz suçtur. Hakikati billboardlardan söktürseniz de, bizlere soruşturma açsanız da biz sorumluluğumuz gereği vatandaş adına sormaya, doğruları vatandaşın yüreğine çakmaya devam edeceğiz.

Hakikatleri billboardlardan sökemezsiniz. Bizler gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Hesap verilmesi gerekenlersiniz. Eğer cevabını vermeyeceğiniz sorular varsa sandıkta hesap vereceksiniz. Merkez Bankası’nın rezervinin nereye gittiğini sormak hakkımızdır. 128 milyar dolar nerede? Sorumlu siyasetçi ne yapar biliyor musunuz, gider nerede olduğunu açıklar."

Kaftancıoğlu, hükümete şu soruları yöneltti:

- "128 milyar dolar nerede?

- Kur satışı hangi yöntemlerle yapıldı?

- Hangi tarihte yapıldı?

- Bu döviz hangi kurdan alındı?

- Bu ticaretin alıcıları kimler?

- Satış imzasının altında kimlerin imzası var?"

Kaftancıoğlu, konuşmasının devamında "Ekonominin başı benim’ diyen şahsım hükümetinin sorularımıza yanıt vermesini istiyoruz. Soruları sormamıza asla engel olamayacaklar. Görselleri kaldırmayacağız" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu şunları söyledi;

''Suç, 1 Nisan'da billboardları ''Gönül belediyeciliği kazandı'' afişleriye dolduranların yaptığıdır''

Açıklamasında 128 milyar doların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Kaftancıoğlu, partisinin astığı pankartlarda suç ve iftira teşkil eden hiçbir şey olmadığını söyledi. Kaftancıoğlu, pankartların hukuksuzca kaldırıldığını belirterek, ''Pankartlarımız gece yarısı operasyonları ile hukuksuz bir şekilde ve suç işlenerek kaldırılıyor. Suç nedir biliyor musunuz? Suç, 1 Nisan günü vatandaşa yalan söyleyerek bütün billboardları “gönül belediyeciliği kazandı” afişleriyle dolduranların yaptığıdır'' dedi.

''Kayıpların faturası ne yazık ki vatandaşlara kesiliyor''

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizde iktidarın kaynakları doğru kullanmadığını ve gerekli önlemleri almadığını belirten Kaftancıoğlu, açıklamasında vatandaşların salgın sürecinde zorlandığına dikkat çekti. Kaftancıoğlu, yaşanan krizle alakalı ''Salgında, bu kayıplarımızın faturası da ne yazık ki kaybedenlere, vatandaşlara kesiliyor. Bu işin asıl sorumluları çıkıp 'Evet, biz hata yaptık, biz yanlış yaptık' diyorlar. Değerli arkadaşlar hata nasıl olur biliyor musunuz? Biz yazıyı bir kağıda yanlış yazmışsınızdır, silgiyle silersiniz. Bu hata olabilir. Bu kabul edilebilir bir yanlış olabilir. Ancak insanlarımız göz göre göre önlenebilecek durumdaysa ve önlenmiyorsa, patır patır ölüyorlarsa eğer, bu saraydan gözüktüğü gibi kağıda yanlış yazıp silmek gibi bir şey değildir'' diye konuştu.

''Sandıkta vatandaş sizin biletinizi kesecektir''

Kaftancıoğlu, basın açıklamasında kayıp 128 milyar dolarlık rezervin hesabını sormanın suç olmadığını ve vatandaş adına bu rezervin akıbetini sorgulamaya devam edeceklerini belirterek ‘’Korkması gerekenler kim biliyor musunuz? Kendilerine soru sorulmasından korkanlardır. Siyasetin görevi vatandaşa hizmettir. Vatandaşa hizmet ederken hesap verebilir olmak zorundasınız. Sorulara cevap vermek zorundasınız. Eğer cevabını veremeyeceğiniz işler yapıyorsanız o koltukları bırakmak zorundasınızdır. Zaten sandıkta vatandaş sizin biletinizi kesecektir'' dedi.

Kaftancıoğlu, açıklamasının sonunda '128 milyar dolar nerede?' afişlerini il başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına asacaklarını belirtirken, ''Bu soruların cevabını alana kadar afişlerimizi kaldırmayacağız'' ifadelerini kullandı.