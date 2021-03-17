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Kafesten kaçtıktan sonra sokakta insanları kovalayan ayıya otobüs çarptı

17 Mart 2021 12:55

Rusya’da bir iş insanına ait oteldeki kafeste tutulduktan sonra kaçmayı başaran ayı şehri birbirine kattı. Özgürlüğü kısa süren ayıya otobüs çarptı.

Rusya’nın Nizhnevartovsk kentinde bir iş insanına ait oteldeki kafeste tutulan ayı kaçmayı başararak, sokağa indi. Kenti birbirine katan ayı, sokaktaki vatandaşları kovaladı. Kent sokaklarında dolaşan ayıya otobüs çarptı.

Rus medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ayının otobüs kazasının ardından uyutulduğunu aktardı. Yerel medya talihsiz kazaya ilişkin can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi. 

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