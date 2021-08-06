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Kafede oturan çocuk, 15'inci kattan düşen mermer parçasından son anda kurtuldu

06 Ağustos 2021 09:33

İstanbul Avcılar'da, sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası kafede oturan küçük kızın hemen yanına düştü. 

Olay, geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı. Kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü. Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü.

Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. 

İstanbul Avcılar15'inci kattan düşen mermer parçasıKafe oturan küçük kız

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