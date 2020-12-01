Kafe-bar işçileri: Yeni göstermelik kararlar ile güvencesiz şekilde işsiz kaldık; geçinemiyoruz ve çözüm istiyoruz

'Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın Twitter hesabından paylaşılan bir videoda, geçimini sağlayabilmek için 4 yıldır bir kafede çalıştığını belirten bir üniversite öğrencisi "Eğitimin online olması ve devletin herhangi bir imkan sunmaması ile birlikte daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Yeni göstermelik kararlar ile birlikte güvencesiz bir şekilde işsiz kaldık" dedi.

"Kafe ve bar emekçileri için herhangi bir tedbir yok" diyen öğrenci şöyle devam etti;

"Sokağı kapatmak yetmiyor. Bütün emekçiler ve kafe-bar işçileri için de önlem alınmalı. Güvencesiz bir şekilde işsiz bırakıldık. Herhangi bir gelirimiz, maaşımız yok. Bu şartlarda yaşamaya, geçinmeye çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Kafe ve bar emekçileri olarak çözüm istiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini duyurmuştu.

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