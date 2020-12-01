T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kafe-bar işçileri: Yeni göstermelik kararlar ile güvencesiz şekilde işsiz kaldık; geçinemiyoruz ve çözüm istiyoruz

"Kafe ve bar emekçileri için herhangi bir tedbir yok"

01 Aralık 2020 14:54

'Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın Twitter hesabından paylaşılan bir videoda, geçimini sağlayabilmek için 4 yıldır bir kafede çalıştığını belirten bir üniversite öğrencisi "Eğitimin online olması ve devletin herhangi bir imkan sunmaması ile birlikte daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Yeni göstermelik kararlar ile birlikte güvencesiz bir şekilde işsiz kaldık" dedi.

"Kafe ve bar emekçileri için herhangi bir tedbir yok" diyen öğrenci şöyle devam etti;

"Sokağı kapatmak yetmiyor. Bütün emekçiler ve kafe-bar işçileri için de önlem alınmalı. Güvencesiz bir şekilde işsiz bırakıldık. Herhangi bir gelirimiz, maaşımız yok. Bu şartlarda yaşamaya, geçinmeye çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Kafe ve bar emekçileri olarak çözüm istiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini duyurmuştu. 

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi; işte ayrıntılar ve istisnalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

barkafeişçiemekçikısıtlamaöğrenciçözümistek

Diğer Videolar

İstanbul'da kar etkisi; trafik durma noktasına geldi

Guatemala’da asker ile göçmenler arasında arbede

Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

İstanbul beyaza büründü

İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

Hukukçu Mücahit Birinci: Açtık Ayasofya'yı ohh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Cumhurbaşkanlığı 2021'de iki yeni saray yaptıracak...

Karar yazarı Kahveci: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yol gözüktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24