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Kafe-bar çalışanlarından protesto: "Ne intihar eden dostlarımızı ne de sırtlara aldığınız kibrinizi unutmayacağız!"

01 Mart 2021 16:56

İstanbul'da, kafe, restoran, çay evleri, kıraathane ve bar işçileri Kadıköy'de bir araya gelerek protesto düzenledi. 

Pandemi döneminde yaşadıkları ekonomik sorunlara ve işsizliğe dikkat çeken işçiler, mekanların bir an önce açılmasını istediklerini söyledi. 

İşçilerin protesto görüntüleri Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması isimli sosyal medya hesabından  "Kongrede sırtlara alınanlarla sofralarımız da dünyalarımız da ayrıdır! Mekanların açılışları ertelenecek ise işçilerden yana yaşanılanabilir destek paketleri açıklayacaksınız! Ne intihar eden dostlarımızı ne de sırtlara aldığınız kibrinizi unutmayacağız!" ifadeleriyle paylaşıldı. 

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışmasıprotestokoronavirüs tedbirleriistanbul

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