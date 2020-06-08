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Kafasındaki bakterileri yok etmek isteyen adam, dezenfektan sıkıp çakmak çaktı

08 Haziran 2020 10:47

Mısır’da bir berberde, kafasını sterilize etmek isteyen müşteri ilk önce kafasına dezenfektan sıktı daha sonra kafasını ateşe verdi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de berber dükkanına gelen bir müşterinin sterilizasyon işlemi kontrolden çıktı.  Şubat ayında meydana geldiği öğrenilen olayda kafasına dezenfekten sıkan müşteri daha sonra, kafasına dezenfekten sıktığını unutarak kafasına çakmak tuttu. Müşterinin kafası kısa sürede alev topuna döndü. Müşterinin yanı başında bir diğer müşteri ile ilgilenen berber de, durumu kısa sürede fark ederek müşteriye müdahale etti.  Müşterinin, bakterilerin yok olması için çakmağı kafasına bilerek tuttuğu ifade edildi.

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