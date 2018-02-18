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Kadir Mısıroğlu, Erdoğan ile görüşmesini anlattı

18 Şubat 2018 19:41

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenilmişti. Mısıroğlu, Erdoğan'la görüşmelerine dair A Haber'e konuştu. Mısıroğlu, Erdoğan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. Mısıroğlu şunları söyledi: "Tayyip Erdoğan ziyaretime geldiğinde dedim ki, senin mevkiine gelip, senin başarılarına imza atan bir adam; eskiden 'ağabey' dediğine sonra 'ağabey' diyemezdi; 'hocam' dediğine 'hocam' diyemezdi. Sen bu vasfı muhafaza ettin; kibre, benliğe kapılmadın... Allah'ın sana takdir ettiği iyilikleri, Allah'ın bir lütfu olarak bildin... Allah katında mükâfatı mucibdir. ”

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