Kadir Mısıroğlu, Erdoğan ile görüşmesini anlattı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenilmişti. Mısıroğlu, Erdoğan'la görüşmelerine dair A Haber'e konuştu. Mısıroğlu, Erdoğan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. Mısıroğlu şunları söyledi: "Tayyip Erdoğan ziyaretime geldiğinde dedim ki, senin mevkiine gelip, senin başarılarına imza atan bir adam; eskiden 'ağabey' dediğine sonra 'ağabey' diyemezdi; 'hocam' dediğine 'hocam' diyemezdi. Sen bu vasfı muhafaza ettin; kibre, benliğe kapılmadın... Allah'ın sana takdir ettiği iyilikleri, Allah'ın bir lütfu olarak bildin... Allah katında mükâfatı mucibdir. ”