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Kadir Mısırlıoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde: Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz!

05 Ekim 2017 13:20

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde..."Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" dedi. Kadir Mısıroğlu, "Demokrasiye geçişten beri sapa sapa kötülük azalmakta iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir.Yarı yoldayız. Nasıl buluğ çağına ermemiş çocuğa evlenmiyorsun diyemezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Sizin nesliniz İslamın mutlak galebisini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" diye konuştu.

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Kadir Mısırlıoğlu&#39;nun o sözleri yeniden gündemde: Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz!

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